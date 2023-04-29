大甲媽祖遶境回鑾，鑾轎今天凌晨近3時自大度橋進入台中市，沿途信徒擺設香案祭拜恭迎，福興宮副主委黃基福表示，今年鑾轎速度比往年約快約2小時；信徒也較多，約有數十萬人。民眾黨主席柯文哲原預計8時30分從福興宮跟隨鑾轎走到清水，他雖未跟上鑾轎，但仍依計畫將沿回鑾路線步行預計將走到下午4時。
大甲媽祖遶境回鑾約在凌晨近3時就通過大度橋，沿途經駐駕天和宮後一路暢行，抵達福興宮時約6時30分，停駐約15分鐘起駕，前往大肚區公所，沿途鞭炮聲不斷，信徒一路跟隨。
黃基福表示，今年鑾轎速度比往年快，約在6時30分就抵達福興宮，往年約在8時至9時間，時間約快了2個小時；此外，今年的信徒也比往年多，廟方動員志工從前天就開始烹煮了2天，為了提供給跟隨鑾轎遶境信徒。
柯文哲今天上午8時30分抵達福興宮，計畫跟隨媽祖鑾轎一路走到清水區，約到下午4時結束行程。豈料，今年鑾轎速度超前，柯文哲由福興宮主委吳建興及市議員江和樹等人陪同祭拜，一行人沿回鑾路線步行，預計將將走到下午4時進入清水區，沿途有不少民眾對柯揮手致意。
對於媒體追問此次訪美訪美行程等諸多議題，他回覆說：「這幾天先走大甲媽祖，走完就開始工作」。
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