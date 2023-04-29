南韓總統日前與美國總統拜登會晤，雙方就強化軍事合作達成協議，將在南韓部署美國核潛艦。此外，美國空軍也正在考慮讓可攜帶核武的戰略轟炸機降落在南韓，並定期部署在朝鮮半島及周邊地區，加強抵禦北韓威脅。

美國空軍正在考慮讓可攜帶核武的戰略轟炸機降落在南韓，並定期部署在朝鮮半島及周邊地區。圖左下角為美軍B-52H轟炸機，本月中與南韓空軍聯合軍演。(圖／美聯社)

日經新聞報導，美國太平洋空軍司令威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach）上將27日接受專訪，談到北韓近5年來，洲際彈道飛彈發展獲得大幅改善，「他們（北韓）現在失敗的情況少了很多，」威爾斯巴赫說。「他們顯然發展完善了，就算沒有，也肯定提高了發射能力。」

根據北韓官媒「朝中社」（KCNA）14日報導，北韓已試射一枚新型固體燃料洲際彈道飛彈「火星-18」（Hwasong-18），引來美國密切注意。相較於液體燃料的短程彈道飛彈，固體燃料飛彈可以提前裝填燃料並隱藏起來，縮短發射準備的時間，使美軍更難掌握發射動態。

威爾斯巴赫說，美國反制北韓的方式之一，就是加強美韓空軍聯合演習，並考慮讓戰略轟炸機降落在南韓。2016年北韓核試驗後，美軍曾派出戰略轟炸機降落南韓，但之後的演習中，轟炸機僅飛越朝鮮半島就返回美國領土，提高對北韓威嚇將是未來美韓軍事部署的重要目標。

另外，威爾斯巴赫也對美日韓三方聯合空演表示歡迎。過去美國大多分別與南韓或日本進行空軍聯演，隨著日韓關係改善，推動聯合演習將是未來合作的試金石。