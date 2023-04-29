一名女網友分享，媽媽原本要在雲林一間醫院動脊椎手術，結果進開刀房以後，先是被問是否要自費打一款藥劑，媽媽拒絕以後，麻醉師就在另一個房間大吼「沒簽！等一下不知道會不會醒！」讓媽媽聽了怕到不敢開刀，最後當天下午就辦理出院，而原PO客訴醫院後，公關了解狀況後只說，護理師說他沒聽到，麻醉師沒有回應，但整件事會往上呈報，也會通知院長，但就沒有下文了。

一名女網友昨在臉書社團《爆料公社》上分享，媽媽在雲林某醫院要動脊椎手術，26日下午家人陪同住院，預計在27日中午開刀，結果媽媽進開刀房以後，有一位護理師過去詢問媽媽是否要自費施打4300元的藥劑，說是因為脊椎手術會打肌肉鬆弛劑，如果有自費打這款藥劑，可以幫助患者提早恢復感覺。

女網友表示，由於這不是媽媽第一次動脊椎手術，媽媽根據上一次手術的經驗，認為提早退麻醉反而會更痛苦，因此便婉拒的護理師的建議。沒想到，這時有一位麻醉科醫師在另一個房間裡面大喊「沒簽！沒簽！都沒簽！等一下不知道會不會醒！」讓媽媽聽得一清二楚，後來護理師詢問媽媽身高體重的資訊，結果麻醉師又大吼說「不用問了啦！沒簽啦！」而護理師則悻悻然地說「我又不是問那個！」

女網友指出，現場的狀況，讓本就因開刀而緊張的媽媽崩潰了，當即表示不開了，護理師立刻將媽媽的主治醫師請來了解狀況，而媽媽一邊生氣、一邊顫抖的複述剛剛發生的事。「什麼叫不知道等一下會不會醒？我有心臟疾病（裝心臟支架），如果麻醉師對我做什麼，我承受的住嗎？講這種話，我怎麼敢給他麻醉？」

女網友表示，當天媽媽就邊哭邊發抖地回到病房裡面，直接辦理出院手續，而她接到媽媽的電話以後，立刻打去醫院客訴，當時接電話的男公關表示會去了解狀況。之後這位公關還跑到病房跟媽媽說「麻醉科醫師說是在交班！」但這個解釋讓原PO無法理解，認為交班就交班，為什麼會講出這樣的話？基本的醫療道德在哪裡？

女網友也說，動手術都有風險，很多患者手術前壓力都很大，很多人會求香拜佛，家人也都會請假，病患躺在開刀房裡，聽到這樣的話該有多害怕，結果公關詢問以後卻說，護理師表示沒聽到，麻醉醫師對是否有講這句話則沒有回應，但他們會把整個客訴往上呈報，也會告訴院長這件事；但原PO認為整件事情的重點是「媽媽因為麻醉師的這句話怕到不敢開刀！」最後公關只說會再了解，就沒下文了。