星宇航空董事長張國煒（K董）近日怒批，世界各國都在積極推動觀光產業，台灣卻只剩台積電，且也不重視航空、觀光產業發展，隨後遭交通部反駁。對此，資深媒體人、曾任熊本縣觀光推廣大使的福澤喬直言，這幾年觀光單位行銷觀光的方向出問題，對張國煒說法心有戚戚。

福澤喬27日在粉專《Joel來談日本》提到，台灣對外宣傳有八成以上都說，「台灣有好多好吃的美食。」但是外國人真的會因為吃美食就專程買張機票來台灣嗎？福澤喬強調，自己是不會為了一碗「冬陰功湯」 跑去泰國或是為了一串「麝香葡萄」跑去日本。

對於張國煒的說法，福澤喬也相當認同。他還質疑，現在行政單位裡，是不是真的把 「星宇」當成國籍航空公司持保留的態度，因為在行政體系裡一提到國籍航空，大概直覺反應就是華航、長榮。

除此之外，福澤喬還提到，入境旅遊可以分成很多層面，像是個人旅遊、郵輪旅遊、獎勵旅遊、會展、大型會議。然而台灣觀光單位幾乎把所有的精力都放在個人旅遊上，卻忽略了像是大型商社或是組織的獎勵旅遊以及大型會展會議上。

福澤喬認為，台灣有不少像是安麗或扶輪社之類的國際組織以及機構，其實很有爭取獎勵旅遊的機會，他相信在這方面應該有努力的空間，「一場大會下來，會有很多人前來」；另在台灣的大型會展會議，可以延伸到像是「媽祖遶境」的宗教盛禮或是從「布袋戲」到動漫人物的Cosplay大會，他強調，素還真在日本可是很有市場的。

福澤喬直言，未來的旅遊已經轉換到「旅遊體驗」形式，如果觀光單位還只是在走「台灣小吃好吃好吃好吃」的訴求，旅遊相關產業沒辦法振興也就在所難免。