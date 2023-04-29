首先，掌握應納稅額計算公式，也就是「綜合所得淨額 X 適用稅率－累進差額」，其中，綜合所得淨額計算方式為「所得總額－免稅額－標準或列舉扣除額－特別扣除額－基本生活費差額」。

●標準、列舉扣除額 各項目一次掌握

標準扣除額以戶計算，免檢附任何證明文件，申報時可直接扣除；今年報稅，單身者每戶標扣額調升為12萬4000元，已婚與配偶合併申報，每戶為24萬8000元。

列舉扣除額有6大類，需特別舉證才可享受節稅，項目包含捐贈、保險費、醫藥及生育費、災害損失、自用住宅購屋借款利息、房屋租金支出。

捐贈可抵稅的額度，舉例來說，對國防、勞軍、古蹟維護及政府的捐贈，可核實認列無金額限制，政府設立的賑災專戶亦然，民眾去年若對財團法人賑災基金會成立的「賑濟烏克蘭專戶」進行捐贈，可憑基金會開立載明「賑濟烏克蘭」事由收據，全額列舉扣除。

保險費方面，全民健康保險費列舉無金額限制；人身保險（壽險、勞工保險、年金險等），以被保險人為計算依據，每人最高列舉2萬4000元，且被保險人、要保人必須在同一申報戶內。

「有殼族」可享的租稅優惠、即購屋借款利息扣除；支付的利息應先減除「儲蓄投資特別扣除額」，再以其餘額申報扣除，每戶最高列報30萬元房貸利息、以一屋為限，房屋也必須是納稅義務人、配偶或受扶養親屬登記所有。

租屋自住的民眾也可善用房屋租金支出扣除額，每戶以12萬元為限。

醫藥及生育費扣除額方面，已受有保險理賠部分除外，都可核實認列、無金額限制，但非屬醫療性質的支出，不得計列扣除。實務上，常犯錯誤包含誤將美容性質的鑲牙、植牙、齒列矯正、整形費用，以及坐月子費用列報扣除。

至於遭受不可抗力的災害（比如颱風）損失，也是受有保險賠償、救濟金等部分不得扣除，其他可核實申報列舉扣除、無金額限制。

●標準扣除額PK列舉 選誰才能省荷包

民眾報稅時，標準扣除額、列舉扣除額僅能擇一適用，選誰較划算，技巧無他，只要檢視同一申報戶成員中，2022年所支付的「列舉扣除項目金額總合」有無超過「標準扣除額的額度」（單身12.4萬元、已婚24.8萬元）。

若有超過，就應選擇採用列舉扣除額，並檢附證明文件申報，達到節稅效果。

●別錯過特別扣除額 節稅效果再擴大

目前特別扣除額有7項，包含薪資所得、儲蓄投資、財產交易損失、身心障礙、教育學費、幼兒學前以及長期照顧。特別扣除額可與標準或列舉扣除額同步採用，適用者將能進一步享受節稅小確幸。

值得注意的是，今年報稅時，薪資所得、身心障礙特別扣除額調升至20萬7000元。

儲蓄投資則是每戶最高列報27萬元。財交損失扣除額，不能超過當年度申報的財交所得，若當年度沒有財交所得可供扣除、或扣除不足，可後抵3年。

納稅義務人申報扶養5歲以下子女，每人幼兒學前扣除額為12萬元；申報戶中，被看護者、使用長照服務者等，每人可扣12萬元的長照扣除額；這兩項扣除額均設有排富條款。

教育學費特別扣除額方面，是針對納稅義務人扶養就讀大專以上院校子女的優惠，每人以2萬5000元為上限；但已接受政府補助者，應以扣除補助的餘額在規定限額內列報，就讀空大、空中專校及五專前3年者則不適用。