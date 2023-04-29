台灣目前約200多萬人罹患糖尿病，由於「糖尿病」一詞中提到尿，許多人以為這是因為尿中有糖，醫師表示，糖尿病的判斷標準是血糖數值，若空腹血糖達126 mg/dL以上就達糖尿病的標準，即使尿中無糖仍屬糖尿病。若高於160-180 mg/dL時，尿液會出現糖，這也顯示病情更為嚴重了。

義大醫院家醫部預防科醫學科主任洪暐傑在其臉書粉專表示，一名病患被診斷出糖尿病時大呼「驗尿時尿中無糖，怎麼會是糖尿病呢？」因此他解釋糖尿病一詞的由來，是由一位醫師Dobson注意到尿液有甜味，並證實甜味來自於糖。

他接著表示，事實上，未必每個糖尿病患的尿液都有糖。因為人體的腎臟會過濾血液製造尿液，一開始排出的尿液會進入到腎小管，腎小管會將身體需要的糖分、電解質再吸收，以保存能量不浪費，如果腎小管能順利將糖都吸收回體內，最後所排出的尿液就無糖。

他並表示，若血糖數值高於160~180 mg/dL，會出現尿糖；若是長期糖尿病患者，則可能血糖達220 mg/dL才會尿裡有糖。

根據新光醫院病理檢驗科，糖尿的主要原因是高血糖症，少數病例為因腎小管功能不好而引起糖尿，稱之為腎性糖尿。

長庚醫院的衛教資訊指出，若為腎性糖尿患者，即使空腹血糖在正常值內也會出現尿糖，可能是腎小管出現問題等腎臟疾病所造成，適當檢查就能找出問題。