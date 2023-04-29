信眾跟隨大甲媽祖在豔陽下徒步遶境，過程艱辛。（孫英哲攝）

彰化市秀傳醫院前瞻傷口醫學部提醒民眾應將傷口保持乾淨，避免遭到汙染。（孫英哲攝）

台中市大甲媽鎮瀾宮媽祖遶境進香行程掀起全台媽祖熱，數萬信眾徒步相隨，有人走到雙腳起水泡，更惱人的是，還有信眾因連日長途行走而「燒襠」，胯下、鼠蹊部一帶磨破皮，灼熱疼痛難耐，對此醫師建議，受「燒襠」困擾的信眾可到藥局、超商購買紗布或衛生紙，甚至是衛生棉鋪墊在患部，阻絕汗水汙染及不斷直接摩擦，就可減緩疼痛感。

彰化市秀傳醫院前瞻傷口醫學部副院長李宗勳指出，會造成所謂「燒襠」，是因為在長期走路的時候，鼠蹊部區域一直在摩擦，因此造成皮膚表皮破皮的狀況，這時若再有汗水的汙染，就會感到灼熱的刺痛感覺，會感到非常疼痛、不適。

李宗勳說，出現「燒襠」時，可先使用乾淨的紗布將患部做隔絕，信眾跟隨著大甲媽祖遶境時，可在沿途找尋藥局，購買紗布，先將患部用生理食鹽水或礦泉水清潔後擦乾，再將紗布鋪在患部，只要將患部隔絕，避免汗水一直在汙染傷口，就可減緩「燒襠」的症狀。

找不到醫用紗布怎麼辦？李宗勳表示，有可能有時在遶境路線上好長一段距離都沒有藥局，根本就買不到紗布，在緊急的狀況下，可到超商買衛生紙，並將其暫時鋪墊在患部，包裝完整的衛生紙在使用前是相當乾淨的，不必擔心汙染傷口的問題。

「其實衛生棉也可應急！」李宗勳說，「燒襠」是傷口在汗水汙染下不斷摩擦，在找不到紗布、人工皮或衛生紙的情況下，使用衛生棉來隔絕患部也是不錯的作法，只要能在運動中隨時保持患部乾爽，避免汗水在不斷摩擦下再汙染、刺激患部，就可逐漸減緩胯下「燒襠」帶來的疼痛感。