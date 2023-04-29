The #Yankees Aaron Judge injury occurred on this slide.



Waiting for any news on the injury at the moment. pic.twitter.com/VoBjm8DZwC — Mike Kurland (@Mike_Kurland) April 26, 2023

力拼衛冕美聯年度MVP的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），先前因撲壘導致右臀受傷，昨（28）對陣遊騎兵雖正常出賽，但賈吉仍無法承受傷勢而中途退場，帶傷硬拚似乎也導致了狀況加劇，賈吉今（29）接受了更詳細的MRI（核磁共振）檢查，洋基總教練布恩（Aaron Boone）也對傷勢情況感到擔憂。

賈吉昨天只打了2個打席，全都遭到三振，布恩注意到賈吉第2個打席有些不對勁，隨後派上卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）接替第2棒右外野位置，也一如布恩所預期，賈吉沒有出現在今日先發名單當中，球團也證實，賈吉已經接受MRI檢查，布恩則是擔心會有長期缺陣的可能。

「在這項運動當中，他可以說是最棒的球員，賈吉對於我們球隊有多重要，這已經不是甚麼秘密了，希望他不會缺席很久。」過去2個賽季是賈吉相對健康的一年，單季至少出席148場比賽，在這場比賽之前，賈吉更是26場比賽全勤。

若賈吉需要一段時間才能回歸，洋基也已有了備案，目前效力小聯盟3A的包爾斯（Jake Bauers）繳出3成04、9轟以及接近8成的長打率，近期有望重回大聯盟。包爾斯過去在守護者時期，與台灣好手張育成一同競爭過先發一壘手位置，在2021年賽季中遭到守護者擺進DFA（指定讓渡名單）。