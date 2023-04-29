女生內衣穿久會變鬆，應該定期更換，不過正確的穿法也很重要，一名女大生表示，最近在外面常發生「內衣彈開」的狀況，讓她超尷尬，PO網詢問才發現原來自己一開始就穿錯了。

一名女大生在Dcard發文寫下自己的糗事，她說日前上課到一半時，「內衣扣自己跳開」；另一次是在餐廳吃飯，內衣扣子也突然鬆開，讓她尷尬不已，好奇詢問「是內衣穿到變鬆該換了嗎？」

原PO表示，她穿內衣習慣扣到最緊，許多女網友都提醒她穿錯了，「新內衣應該要扣最外面」、「除非原本就買了下圍過大的內衣，不然新的內衣不太建議一開始就扣最裡面，3格的用意是讓你穿鬆了可以扣緊一些，一開始就扣最緊的，內衣鬆了就沒得微調了。」

不過似乎不少女生都和原PO犯了一樣的錯，驚呼「原來是這樣！我最近買內衣，店員都給我推薦要扣最外面的，我還想說是不是我太胖。」、「我一直都是扣最裡面，長知識了！」

還有其他網友笑說「不一定是鬆了，有可能是變大了，恭喜妳！」、「可能長大了！我之前也是內衣罩杯太小，肩帶會掉」、「有圖才知道怎麼給建議吧！」