台加2月啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）談判，開放加拿大30月齡以上牛肉進口成為當前待解決的主要經貿問題。食藥署近期預告，由於加拿大已被世界動物衛生組織（WOAH）認定為牛海綿狀腦病（BSE，又稱狂牛病）風險可忽略國家，繼美國後，我國將開放加拿大全牛齡牛肉進口，預告期共30天，供外界提供意見。

1986年，英格蘭東南肯特（Kent）的一個牧場，診斷出全球首例BSE病例，BSE又稱狂牛病，為牛隻腦部組織與神經退化性病變，形成類似海綿狀的空洞，導致牛隻死亡。在此之後，狂牛病擴散至其他國家。原科學家認為，這種疾病應該不會傳染至人類，但不幸在1996年，英國首度診斷出人類第1例新變異型庫賈氏病。

目前台灣的牛肉以進口為主，前5大國家依序為美國、澳洲、巴拉圭、紐西蘭、尼加拉瓜，加拿大則排名第6。其中的美國、加拿大都屬於BSE國家。我國在2006年開放30月齡以下美國去骨牛肉，2009年開放30月齡以下帶骨牛肉，2021年則進一步開放至全牛齡。至於加拿大進口牛，則是在2007年開放30月齡以下去骨牛肉、2014年開放30月齡以下帶骨牛肉。

食藥署食品組副組長鄭維智表示，2021年2月，加拿大向我國申請開放全牛齡牛肉進口。由於加拿大已被世界動物衛生組織認定為BSE風險可忽略國家，經專家諮詢會通過、實地查核、完成風險評估後，食藥署27日預告「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」修正草案，決定開放全牛齡進口，目前仍處於預告期，上路時間未定。