美股在美東時間28日翻紅作收，連2個交易日上漲，道瓊工業指數終場上漲272.00點，或0.80%，收在34098.16點；標準普爾500指數上漲34.13點，或0.83%，收在4169.48點；以科技股為主的那斯達克指數上漲84.35點，或0.69%，收在12226.59點；費城半導體指數上漲53.382點，或1.81%，收在2994.970點。

台股28日收在15579.18點，上漲167.69點，成交值新台幣2222.07億元，加計盤後交易約2316.65億元。

第一金投顧董事長陳奕光接受電訪表示，市場預期美國聯準會5月升息1碼，聯邦基準利率達5.25%，將是這一波最後一次升息；以過往經驗，自停止升息至降息之間，約6至9個月股市都相對安全。

陳奕光指出，聯準會決定利率政策看經濟數據，而股市又是經濟領先指標，所以美股將是聯準會參考依據。

他認為，從技術面來看，下週二台股有機會呈現黃金交叉，遇季線築底，且5月中為第1季財報公告截止日，有機會利空出盡，今年有機會一季比一季好。

另外，貨櫃指數近期反轉，隨景氣增溫，航運業優於預期，美東、美西航線都漲，有利景氣復甦；第2季的資安展、母親節促銷、蘋果技術開發大會、iPhone15備貨、8大官股行庫4月以來買超逾211億元，都有利台股走勢。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，台股跌深逢支撐反彈，權值股表現穩定，但近期指數壓力在季線、月線，只要能站上季線，代表這波低點已過。

黃國偉說，市場強烈預期5月是美聯準會這波升息最後一次，如果符合市場預期，會有助台股克服季線、月線壓力，反之，則不利台股表現。

另外，美股財報陸續公布，下週有蘋果、超微（AMD）、高通等重量級公司財報，也將影響台股走勢。