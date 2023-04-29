56歲港星李若彤1995年在電視劇《神鵰俠侶》飾演古墓派掌門小龍女，靠著仙氣外貌，受到不少觀眾喜愛，被封「最美小龍女」。近年來她積極分享健身心得，並拍攝許多運動影片，大秀緊緻身材，豈料網友擔心太過消瘦，紛紛要她注意身體健康。

李若彤近日曬出在廚房拍攝影片，分享自己清淡、抗炎飲食餐單，只見她身穿兩截式運動內衣與緊身褲，露出深邃馬甲線與線條分明的腹肌，一邊介紹菜單，她表示該菜單由營養學博士設計，不但不用挨餓，長期跟著吃還可以消除隱藏的慢性炎症，調理身體之餘提升身體免疫力。不過，有眼尖的網友發現，李若彤雙手超細宛如皮包骨，眼窩臉頰皆有點凹陷，髮際線更有後移跡象，雖然膚質依舊白皙剔透，但太瘦看起來有些衰老。

不過網友們還是非常羨慕李若彤的好身材，紛紛留言回應：「每天都告訴自己要堅持運動，但每天回到家都想躺平」、「姑姑真的吃太少了」、「這麼吃感覺不要運動都會瘦」、「素顏的姑姑一樣那麼好看」、「姑姑的身材我直接copy到我身上好了」、「可惜我一點都不自律，三分鐘熱度，做不到像姑姑那樣堅持」、「你吃得比我還多」

事實上，李若彤不但面容年輕，就連身材也維持相當好，平時她積極運動及飲食控制，不僅有著明顯的馬甲線，身形也比當年演出小龍女時更加苗條。對於瘦身秘訣，她大方上傳運動影片分享，並鼓勵粉絲：「不用羨慕別人擁有馬甲線，你也能的！我希望大家是跟著我做，不是坐著看。」