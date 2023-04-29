Malik Monk hits back-to-back threes to give the Kings their biggest lead of the night 😤 pic.twitter.com/woKbwmvuwi — ESPN (@espn) April 29, 2023

面對沒有退路的客場作戰，國王這次拚了！福克斯29日貢獻26分、11助攻，蒙克也替補拿下28分，攜手幫助國王118比99擊退地主兼衛冕軍勇士，更把雙方首輪戰局扳成3勝3敗平手，最後一決生死的G7將於5月1日回到沙加緬度進行，本季客場戰績低迷的勇士面臨嚴苛考驗。

儘管來到客場，國王上半場就展現旺盛爭搶籃板欲望，光在上半場，國王就搶下11個進攻籃板，打完上半場，國王58比51領先勇士，基根莫瑞半場12分，福克斯10分，勇士半場以克雷湯普生16分最高，柯瑞13分，卓雷蒙格林很快就3犯纏身。

打到第三節還剩6分23秒，柯瑞刻意製造沙波尼斯個人第5犯，讓他只能提前下場休息，沒想到勇士不但沒有抓住這個優勢，反讓國王靠著蒙克、福克斯兩人三分外線，擴大領先到13分，打完前3節，勇士仍以80比90落後，情勢看來相當不利。

沙波尼斯雖提前在最後5分17秒犯滿畢業，勇士針對國王的三分外線防守仍然漏洞連連，胡爾特最後4分58秒投進三分球，擴大領先到16分，威金斯還出現4罰1中窘境，來到最後3分45秒，國王116比97大幅領先，勇士也在暫停過後換下主力宣告投降。

勇士今天以柯瑞29分最高，克雷湯普生也拿22分，可惜仍不足夠幫助他們順利贏球晉級，關鍵出在普爾今天表現超低迷，全場投11中2，僅拿7分，成為今天勇士落敗的最大罪人。