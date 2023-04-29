五一勞動節將至，但勞工卻很「薪酸」。求職網調查，不少上班族曾經被主管拗加班，卻領不到額外報酬，有高達8成的勞工透露「曾經無酬加班」，自估每月平均少領5234元加班費，潛在「白工功德族」恐上看733萬人。

yes123求職網公布「兔年勞動節願望與職場生活幸福指數調查」，結果顯示勞工前5大願望為「身心健康即可」、「調薪」、「每天準時下班」，以及「換新工作或轉行」、「存夠錢買房」。而目前自認在「幸福企業」工作的受訪者，僅有不到3成（27.7%）。

除了例行性的休假外．勞工期待獲得的員工福利前5名則為「旅遊補助」、「生日禮金」、「交通車或通勤津貼」，以及「工作防疫津貼」、「在家上班」。

此次調查發現，上班族衡量每天「實際投入」工作的時間，平均達9.5小時；更有14.1%自認「日工時」達12小時（含）以上，這群人爆肝風險也最大。看來拒絕加班恐不容易，因為回顧整個職涯，有超過半數、54.2%的人曾經被上司要求，而有過「先打下班卡，再繼續加班」的經驗。

更慘的是，過去一年來，高達80.1%勞工透露「曾經無酬加班」，自估每個月平均少領的加班費達5234元；其中還有12.1%自認資方「應付未付」加班費達1萬元以上。依據全體受僱就業者914.6萬人估計，yes123求職網評估，潛在的「白工功德族」恐上看733萬人。