43歲美國男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）因主演DC電影《水行俠》而爆紅全球，還在最新電影《玩命關頭X》飾演反派，話題性十足。他曾坦言私下不愛穿衣，近日受訪時，居然直接全裸上陣，引起熱議。

《Men’s Health》27日在YouTube頻道上架訪問傑森摩莫亞的影片，拍攝者先敲敲門示意，獲得傑森摩莫亞的回應，沒想到映入眼簾的竟是一名裸男，只見傑森摩莫亞披著一條粉色大浴巾，裡面什麼也沒穿，後製單位趕緊用他的酒類品牌遮住重點部位。

傑森摩莫亞先帶著鏡頭參觀冰箱，裡面裝滿各式酒類和食物，他霸氣地一口喝光罐裝酒，邊大口咬美食。接著，傑森摩莫亞走到自己的健身房，當場示範重訓的日常，包括啞鈴、舉重、壺鈴、拳擊與攀岩，展現陽光的一面。

熱愛運動的傑森摩莫亞，還騎著登山越野車奔向鏡頭，笑說：「是的我喜歡騎登山越野車，超愛飆速騎下山」；雖然他沒穿任何衣服，但對裸露十分自在，在屋內繞來繞去，完全不介意被拍攝。

過去在《水行俠》展露精壯身材的傑森摩莫亞，這次大方地全裸受訪，卻被部分網友批評身材走鐘，明顯胖了不少，但也有網友緩頰，認為傑森摩莫亞可能處於增重期，等到體重上升到一定的數值後，才有辦法鍛鍊成肌肉男。

Jason Momoa Shows Off His Gym & Fridge | Gym & Fridge | Men's Health

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