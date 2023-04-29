電動車及車用電子進入高成長期，讓自2008年開始投入車用領域，苦扛車用電子/電動車虧損多年的台達電終於苦盡甘來，不僅去年第4季已經損益兩平，今年第1季電動車業務因去年同期基期較低年成長100%，正式進入獲利。

Tesla連番降價衝刺銷售，引發品牌車廠電動車款競相降價，加上大陸車市市況不佳，連帶零組件廠也承受不少降價壓力，對此，海英俊表示，由於車用產品認證期長，車廠訂單合作最短都有3年，有些甚至5年到6年，且大的車廠目前有約7成已是台達的客戶，電動車商砍價對台達影響不大，去年電動車產品佔營收比重約6%，預估今年營收占比可望成長到10%，甚至可能更高。

台達電第1季合併營收為928.59億元，年增12.5%，為歷年同期新高，單季稅後盈餘為69.08億元，年增14.01%，亦是歷年同期新高，每股盈餘為2.66元，其中第1季合併毛利率為27.53%，年增0.25個百分點，季減0.5個百分點。

展望第2季，台達電執行長鄭平表示，第2季維持第1季的趨勢，電動車及充電樁持續成長，但手機/PC/NB與消費性電子上半年都不好。

由於電競遊戲產品與資料中心還不錯，搭配電動車及充電樁成長，海英俊表示，今年第2季會比第1季好，也有機會比去年同期好。

在毛利率方面，鄭平表示，為衝刺電動車產品市佔率，今年毛利率可能較去年下滑。

因應供應鏈移轉及全球化佈局，台達電也加速全球各地擴產腳步，興建中的台灣中壢六廠預計明年下半年完工，除六廠外，中壢一廠亦規畫拆掉再建，大陸現有廠區都有新廠興建計畫，其中重慶廠區預訂在今年下半年開始動工；在海外廠區部分，泰國廠最快今年下半年完工，並有新廠繼續動工，美國達拉斯、東歐今年都有建廠計畫，延宕印度四個廠也預訂今年就會完成。

台達電去年資本支出約218億元，今年第1季資本支出即達62億元，台達電執行長鄭平指出，去年因缺工、缺料，部分資本支出將遞延至今年實現，預期今年資本支出將比去年高。