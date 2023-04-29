一名人夫在網路遊戲上認識一名單親媽，兩人私下相約多次前往摩鐵嘿咻，但人夫卻將摩鐵的發票和刮鬍刀放在車上，妻子發現後大怒質問，丈夫卻顧左右而言他辯「只是玩玩而已」，還不斷搞錯重點說，「錯在自己太省，所以留下發票兌獎、刮鬍刀還可以用，這是以後要改的」，讓妻子當場大罵「這就是外遇」，因此訴請離婚，法官認為雙方婚姻難以修復判准。

根據判決書，該名人妻小美主張，丈夫使用金錢態度未量入為出，還替他清償13萬債務，且丈夫婚後動輒以不雅言詞辱罵、恐嚇原告，使原告身心俱疲，已達不堪同居虐待之程度。且在107年中旬開始發現丈夫車上有汽車旅館之拋棄式刮鬍刀，隔幾個月又發現汽車旅館統一發票及拋棄式刮鬍刀，經質問後丈夫不否認外遇，因此訴請離婚，

法官勘驗兩人對話，丈夫向小美表示，該位女生就是打遊戲認識的，離過婚有一個小孩。我從來都不會留電話給任何人也没有留LINE，都只是透過遊網路遊戲聊天相約，錯了就是錯了。我沒有把錢花在女生身上。

丈夫還解釋，女方也沒有要談感情，兩人就是網友而己。只能說自己有去摩鐵，就擺明大家都是想玩玩那種。而且做這件事時很小心，這也是以後要改的，就是錯在一個地方就是貪念。因為發票可以對獎所以留下來，刮鬍刀可以用，就把刮鬍刀拿回來。

丈夫一番說詞完全放錯重點，氣得小美大罵，「這不就是外遇」。但丈夫卻還反駁說，「只是其中一種」，讓小美當場崩潰。

法官審理後，認為丈夫未顧及配偶之身分，仍與其他女性前往汽車旅館共處一室，顯已逾越夫妻間應謹守之道德界限，悖離夫妻本應互負之忠誠義務，更傷害兩造間之互信、互愛基礎，客觀上依雙方狀況難以共處，依此判准離婚。