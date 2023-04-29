香港天后容祖兒日前在澳門新濠影匯綜藝館完成8場「Eternity容祖兒演唱會」，近日她人來瘋，曬出和舞群在舞台上、觀眾席、升降電梯亂舞的影片，最誇張的是一群人還擠進殘障廁所玩「多人運動」，一旁還有舞者逗趣開始吹直笛，引來網友笑翻直說好Crazy。

揮別疫情，容祖兒從4月初於澳門接連舉行8場表演，最貴的VIP門票要價6000元澳門幣（約22845元台幣），整場共唱了21首名曲，最近的座位還可以跟容祖兒玩自拍和互動，但開唱期間也曾一度發生粉絲太熱情的意外，據《香港01》報導，其中一晚唱到〈想得太遠〉時，容祖兒突然喊卡，並用麥克風請保全住手，原來是有保全想制止歌迷拍照。

容祖兒和舞群在殘障廁所拍影片。（圖／翻攝自yungchoyee IG）

當晚，容祖兒在台上說：「你（指保全）不要打擾他們拍照了，他們非常乖啦！你給他們拍照啦大哥，他們會很乖的，你相信我」，可見疼愛粉絲的心意，引來全場其他粉絲歡呼，大喊：「很好」，而容祖兒隨即便在台上任粉絲攝影，接著在對保全說：「都說他們很乖的，他們最多就是這樣的，對不對？」所有粉絲再度吶喊尖叫回應。

容祖兒日前剛完成在澳門的表演。（圖／翻攝自yungchoyee IG）

出道多年的容祖兒，2年前也曾受邀上《乘風破浪》，2019年她與交往多年的劉浩龍分手，當時一度傳出她和歌手王菀之的小叔Gavin So過從甚密，且男方是已婚身分，被拍前後進入同一棟大樓3個多小時，對此她被嚇傻否認，笑說：「剛睡醒就嚇醒啦！Gavin是我其中一個兄弟，真不好意思又拖了另外一位兄弟落水， 我們都是一班朋友一起玩的，我們絕對沒發展的機會，知道大家對我的感情沒有著落也好緊張，但我有好消息一定會告訴大家的，正如我演唱會所說，我現在single，絕對開放歡迎大家有很好介紹給我。」