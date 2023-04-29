澳洲一名24歲的澳洲昆士蘭大學生肖雷（Alex Shorey）來台當交換生，3月因誤食老鼠藥中毒，如今正與死神搏鬥。台北榮總職業醫學及臨床毒物部表示，台灣的滅鼠藥成分以「抗凝血劑」居多，若是人誤食的話，也可能會發生出血症狀，建議盡速就醫治療。

北榮職業醫學及臨床毒物部指出，目前台灣的滅鼠藥成分以「抗凝血劑」居多，這種滅鼠藥的作用是讓老鼠的血液不易凝固，使老鼠慢慢出血死亡，但若是人誤食的話，也可能會發生出血症狀，像是牙齦流血、排血尿、身上出現淤血等。

北榮職業醫學及臨床毒物部指出，另一種滅鼠藥的成分則是「Vitamin D3」，這類的滅鼠藥則對老鼠的毒性遠大於對人的毒性，人類誤食以後，不至於造成口服的急性中毒。不過，不管是誤食哪一種滅鼠藥，都建議民眾盡速就醫治療。

北榮官網分享，意外誤食滅鼠藥自救有3步驟，先迅速補充溫水或牛奶稀釋毒性，接著立刻去醫院治療。如果可以的話，就醫的時候一併帶著誤食的老鼠藥或外包裝到院，以縮短醫師判斷治療時間。此外，由於台灣的滅鼠藥多是「抗凝血劑」，其作用期間可長達數個月，病人治療後返家仍需要持續觀察有無中毒症狀。