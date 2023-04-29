新竹市長高虹安今天上午9點參加新竹市東寧宮延平郡王鄭成功復台362周年紀念慶典。（陳育賢攝）

二度被北檢約談！高虹安曝首次看資策會提告內容 傻眼直呼：太扯了

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安被控立委任內涉詐領助理費、資策會控告背信等案，28日再度約談高虹安，高虹安29日上午首度對此回應表示，政治力介入指導的傳言太多了，她不作評論，但重申自己絕無不法，公道自在人心。

高虹安上午9點參加新竹市東寧宮延平郡王鄭成功復台362周年紀念慶典，會後接受訪問表示，大家都非常關心她昨天到北檢接受應訊的問題，這是北檢調查的1個程序，她自娛說，其實大家擔心也是要有的，但她要重申，個人絕對沒有涉及任何貪汙不法。

高虹安指出，其實近期外界有檢察系統是不是有被政治力介入、指導的傳言，真的是傳言非常的多，不過公道自在人心，她不多作評論。

但，昨天是資策會案的第1次開庭，她自己也是第1次看到資策會提告的內容，實在是太扯了，讓人瞠目結舌，但現在是在偵查階段，她也不好跟外界來報告，等這個案件告一段落，她會跟大家作完整的說明過程。

她也強調，自己一定會全力配合調查，但也希望檢調司法能夠持正，以法律人的風骨檢視客觀的事實證據，盡快的偵查完畢，還她清白。