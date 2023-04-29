彰化分局副分局長鐘振邦表示，推擠衝突在警方介入下很快排除。（孫英哲攝）

台中市大甲鎮瀾宮媽祖今天凌晨約3點離開彰化縣境，原本過程平和，唯獨在遶境至彰化市中山路二段時，一名陳姓男子酒後衝入人群要扛轎，讓該地久候多時的接轎團體氣炸，雙方不斷叫罵，幸好由彰化縣警局訓練科教官及霹靂小組成的機動應變隊及時介入，強勢排除衝突，讓大甲媽祖遶境平安順利離境。

這起推擠衝突發生在今天凌晨1點左右，從社群平台曝光的影片可看到，當時一群身穿黑色上衣的年輕人不斷推擠叫罵，彰化縣警局機動應變隊馬上隔開衝突人馬，不斷吹哨並大喊「好了好了」，隨後將衝突平息，之後再將媽祖鑾轎交由該地古龍山寺的團體接下。

彰化分局副分局長鐘振邦指出，大甲媽祖鑾轎今天凌晨經過彰化市中山路二段古龍山寺前面時，有一名陳姓男子要熱情接轎，並與古龍山寺的接轎團體發生推擠，由縣警局組成的機動應變隊馬上吹哨，強力排除，事態未繼續擴大，媽祖鑾轎也順利北返，於凌晨3點左右離境。

該事件是否為因搶轎釀成的衝突？鐘振邦說，該名陳姓男子經查有喝酒，看到大甲媽祖鑾轎行經時，非常熱情想要靠近，以致於跟接轎的團體發生糾紛。

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