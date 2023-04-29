明延平王鄭成功來台362周年中樞祭典今在台南延平郡王祠舉行，過去幾年因疫情限縮規模，今年恢復外賓參與，約200名外賓到場。行政院副院長鄭文燦擔任主祭，他說，藉這個機會表達台灣走過歷史軌跡的懷念，明年台南400年、鄭成功誕辰400年，希望這兩大活動能為台南作為台灣歷史起點最好回顧，祈求「成功祖」庇佑台灣一定成功，讓台灣常保自由民主。

為紀念鄭成功來台，每年延平郡王祠都會舉行中樞祭典，今年由行政院副院長鄭文燦主祭，台南市副市長葉澤山、金門縣政府祕書長謝世傑陪祭，現場還有來自鄭成功出生地日本平戶市親善訪問團、馬來西亞檳城開山王廟、各縣市鄭氏宗親會、全國奉祀鄭成功聯合會及各廟宇代表、鄭成功第八世孫鄭子香後裔鄭子香子孫會等代表擔任與祭官，典禮莊嚴隆重。

鄭文燦說，鄭成功1624年出生於日本平戶，大航海時代來到台灣，在台南鹿耳門登陸，驅逐荷蘭人，鄭氏家族在台灣建立三代王朝，長達22年，開啟漢人從荷蘭時代到鄭成功時代到台灣移民拓墾的歷程。

他說，鄭成功帶來制度、文化、信仰等各層面影響，包括大家熟悉以延平、成功、國姓為名的機構、學校、地名等，他也帶來許多傳說與故事與飲食文化。他說，歷史是我們的共同過去，歷史也給我們新起點，希望鄭成功代表的開拓精神，能留在這塊土地上。

鄭文燦說，台南是台灣文化古都、是台灣歷史起點，明年剛好是鄭成功誕辰400年，也是台南被發現400年，這個發現是從荷蘭人到台南起算，但這塊土地之前也有原住民、平埔族等，明年台南400年、鄭成功誕辰400年，希望這兩個大活動，能為台南增添文化古都作為台灣歷史起點的最好回顧，也邀請各界貴賓參加。

提到當前台南面臨旱象，台南市長黃偉哲忙於抗旱，他說，自己2年前擔任桃園市長時也遭遇百年大旱，石門水庫剩7％，最後天降甘霖解除竹科缺水危機，目前曾文水庫剩6.4％，大家必須節水備援。

他說，曾文、南化水庫聯通管明年完工，也支持台南興建海水淡化廠，要讓台南不用煩惱用水，幫助台南解決缺水困難，他接下來也將參加鄭氏家廟眾神護台灣成功祭典，也祈求眾神護台灣，讓台灣一定能成功。