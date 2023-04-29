A Queensland university student is fighting for life after ingesting rat poison while on a university exchange to Taiwan. Alex Shorey's family have issued a plea for financial assistance so he can be medically evacuated to Australia for life-saving treatment | @GeorgiHill10 pic.twitter.com/jFmBqPFn3E — 10 News First Queensland (@10NewsFirstQLD) April 28, 2023

澳洲昆士蘭大學（The University of Queensland, UQ）交換學生亞歷克斯‧肖雷（Alex Shorey）在台灣因誤食老鼠藥中毒，如今他的家人說，已募得足夠款項，並訂好醫療班機，要送他回國治療。

據澳洲廣播公司（ABC）29日報導，的姑姑伊麗莎白‧肖雷-基特森（Elizabeth Shorey-Kitson）說，由於保險不給付，他們透過群眾募資平台「資助我」（GoFundMe），3天內已募得超過20萬美元（近615萬台幣），足以支付醫療專機飛回澳洲的費用。而24歲的亞歷克斯來自昆士蘭南部的土烏巴（Toowoomba）市，從4月18日起，就在台北醫學大學附設醫院加護病房接受治療。

由於他對維生素K和血漿療法過敏，因此家人希望，能將他送返澳洲，接受專門的毒物學家治療。而伊麗莎白說，大家都滿懷愛心，發來訊息，他們有說不出的感激。她說，幾星期來，他們不知道接下來會發生什麼事，現在總算能露出笑容了。伊麗莎白並表示，這讓他們真正能擬定計畫，集中全力送他回家。

澳洲昆士蘭大學UQ）交換學生亞歷克斯‧肖雷（Alex Shorey）在台灣因誤食老鼠藥中毒

不過，伊麗莎白說，由於台北的加護醫療團隊必須和總部位於黃金海岸的「醫療救援」（Medical Rescue）公司安排好，流程要如何進行，因此還需要幾天，才能確保把亞歷克斯安全送到澳洲雪梨的皇家艾佛瑞德親王醫院（Royal Prince Alfred Hospital），以接受毒物學專業團隊的治療。。

然而，伊麗莎白也說，目前計畫還沒敲定，亞歷克斯也可能先到布里斯本（Brisbane），然後毒物學專業團隊再前來治療。她強調，當務之急，就是避免讓亞歷克斯的器官進一步受損。此外，她並表示，對他們來說，最大的噩夢，就是他還沒脫離險境。