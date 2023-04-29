日本經濟產業省3月31日宣佈將修改《外匯及對外貿易法》出口管制措施，加強對6大類23種高性能半導體製造設備的出口管制。大陸貿促會、半導體行業協會、機電商會等單位各自發出嚴正聲明，對日方擬議措施表示堅決反對。

大陸貿促會指出，該擬議措施範圍寬泛、政策規定不明確不透明，擬列管物項遠遠超出常規管制範疇，涉及大量廣泛使用的民用物項，甚至包含《瓦森納協定》明確規定不在出口管制清單內的物項，遠超國際機制和其他國家提出的列管範疇，涉嫌違背WTO有關最惠國待遇原則和數量限制原則等義務。

根據中新社引述貿促會指出，日方以存在妨礙維護國際安全與和平的風險為由，對大陸半導體產業採取歧視性做法，但擬議措施列管針對的是半導體製造設備，本身不可能轉用於軍事用途，生產的半導體產品最終用途一般也是用於消費類電子產品，與軍事無關。

大陸貿促會呼籲，日本政府審慎考慮本次修訂中擬實施的管制措施，最終做出符合中日半導體產業共同利益的決定。

大陸半導體行業協會也聲明，此次日本政府的出口管制措施將對全球半導體產業生態帶來更大的不確定性。反對這一干涉全球貿易自由化、扭曲供需關係的行為。希望日本政府能堅持自由貿易原則，不要濫用出口管制措施，損害中日兩國半導體產業的合作關係。