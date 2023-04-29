此外，台灣高鐵日前也榮獲社團法人中華公司治理協會CG6013（2021）公司治理制度評量特優認證。台灣高鐵自今年起，訂定全新的「5年中長期策略規劃」（2023-2027），將透過：數位轉型、因應氣候風險、科技創新以及強化供應商管理等多元的策略，逐步擘劃公司永續發展的主軸與方向，希望更廣泛地將ESG整體理念，融入台灣高鐵的企業精神之中。

台灣高鐵公司經營績效，不僅獲得中華信評最高等級twAAA，相當於國家等級，且自2016年上市以來，已先後被納入「MSCI台灣指數」、「富時新興市場指數」、「公司治理100指數」及「富時社會責任新興市場指數」等多項重要指數成分股。今年第六度獲得臺灣證券交易所公司治理評鑑排名前5％，顯示台灣高鐵公司不論在營運績效、公司治理、企業社會責任乃至於近年積極配合政府防疫、維護旅客健康安全等各方面，皆獲得國內外專業獨立投資機構及投資人的認同。