據中國國家鐵路集團（國鐵集團），今日預計發送旅客1950萬人次，計畫開行旅客列車11873列。4月28日全中國鐵路共發送旅客1544.6萬人次，開行旅客列車11711列。中國鐵路五一小長假運輸自4月27日至5月4日，為期8天，鐵路預計發送旅客1.2億人次，較2019年同期增長20％，超越歷史同期最高水準，日均發送旅客1500萬人次。

4月29日為客流最高峰日，此前預計發送旅客超過1900萬人次，超過歷史最高峰日10％以上。

國鐵集團客運部負責人此前介紹，優化調整疫情防控措施以來，鐵路客流增長勢頭強勁。今年五一小長假，旅客出行需求旺盛，從鐵路12306預售情況來看，預計長假首尾長途客流為主、中間短途客流為主。

國鐵集團表示，努力挖潛擴能加大運力投放。實行高峰列車運行圖，進一步優化運輸組織，日均開行旅客列車10800多列，較日常增加1800餘列，較2019年同期增長21％，其中，最高峰日安排開行列車超過11300列。4月28日至30日、5月2日至4日，增開北京至瀋陽、北京至太原、廣深地區至湖南、杭州至鄭州、上海至西安、南昌至廣州等方向夜間高鐵102列。

5月2至4日，增開上海虹橋至佛山西、上海虹橋至廣州南、上海虹橋至珠海、北京西至深圳北、北京西至昆明南、北京西至湛江等區間雙向動臥列車36列。統籌高鐵和普速鐵路能力運用，增開普速旅客列車490餘列，同時在各樞紐地區安排一定數量的備用動車組和普速客車底。