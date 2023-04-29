台中榮總嘉義分院自4月11日起，每周二下午2點至4點提供30個猴痘疫苗接種名額。（台中榮總嘉義分院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台中榮總嘉義分院自4月11日起，每周二下午2點至4點提供30個猴痘疫苗接種名額。（台中榮總嘉義分院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

一名因工作需近距離接觸人群的妙齡女子小美，因容易感到疲倦，手部又出現小水泡，加上體溫偏高，擔心染上猴痘主動至台中榮總嘉義分院家醫科看診，所幸最後排除小美染上猴痘，嘉榮家庭醫學部主任醫師陳怡成提醒民眾多留意身體狀況，但不用過度緊張，若出現疑似症狀，應配戴口罩盡速至感染科或家醫科門診就醫。

小美到院，表示因出現水泡、高體溫等症狀，擔心已罹患接觸性傳染的猴痘，經陳怡成詳細問診、抽血檢查，診斷小美並未感染猴痘病毒，評估是因為工作壓力及情緒，導致抵抗力下降，才會出現汗皰疹及輕微發燒，開立外用藥膏並叮囑多休息，提醒若工作性質屬猴痘傳染高風險族群，建議小美可至疾管署「接種登記網站平台」登記，媒合醫院接種猴痘苗。

陳怡成說，最近出現許多猴痘確診案例，讓看診民眾不免感到擔心，提醒猴痘病毒藉由皮膚傷口、呼吸道、眼、鼻或口腔黏膜進入人體，主要症狀是在耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處出現淋巴腺腫大情形，且有發燒、畏寒、頭痛、肌肉痛及關節痛等症狀，並在皮膚或口腔內側出現水泡、斑疹、膿疱，症狀期間屬高傳染風險時期，一旦出現疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史，協助醫師檢查及判斷。

陳怡成表示，若感染猴痘也無須過於擔心，因為多數個案的症狀，會在幾周內自行結痂、痊癒，病患只要配合醫囑治療、休息並小心處理皮膚狀況，多數可順利康復，不用過度驚慌。

陳怡成進一步指出，猴痘發病前6至14日的病毒潛伏期，及病毒量低的個案，可能會「沒有症狀」，因此在疾病流行期間，民眾要減少可能造成感染的高風險行為，例如多重性伴侶、生食肉類，面對面溝通前先戴上口罩，避免近距離飛沫傳播，也要謹記「勤洗手」降低感染風險，因為猴痘病毒有「外套膜」結構，使用酒精、乾洗手可加以破壞並大幅降低病毒量，若使用肥皂清潔手部效果更佳。

台中榮總嘉義分院自4月11日起，每周二下午2點至4點提供30個猴痘疫苗接種名額，目前嘉榮已為70多位民眾施打猴痘疫苗，呼籲若民眾符合疾管署第2階段接種對象，如性病患者、多重性伴侶等，可先至猴痘預約平台預約。