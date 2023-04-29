中國人民銀行（大陸央行）28日發佈消息表示，為規範展開大陸與香港利率互換市場的互聯互通合作相關業務，維護利率互換市場秩序，制定《內地與香港利率互換市場互聯互通合作管理暫行辦法》，從4月28日起施行。

據中新網報導，上述辦法所稱的「互換通」是指境內外投資者通過香港與大陸基礎設施機構連接，參與香港金融衍生品市場與大陸銀行間金融衍生品市場的機制安排。此次公布辦法適用於「北向互換通」，另外「南向互換通」的有關規定將另行制定。

人行相關部門負責人，為確保市場平穩運行，「北向互換通」初期全市場每日交易淨限額為200億元（人民幣，下同）。換句話說，就是全部境外投資者通過「北向互換通」進行利率互換交易，在軋差後的名義本金淨額每日不超過200億元人民幣、清算限額為40億元，「未來可據市場發展情況適時調整額度，並對外公佈。」

該負責人表示，目前中國銀行間市場交易商協會也正研究制定「互換通」衍生品協議，待其正式發佈後也可供境內外投資者選擇簽署。另外，大陸與香港兩地監管當局將結合各方面情況，在風險可控、對等互利的原則下，適時研究擴展至「南向互換通」。