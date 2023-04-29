老戲骨大陸男星宗利群1991年出道，曾在電影《建國大業》中飾演彭德懷，活耀於影壇32年，日前卻傳出他深夜病逝，享壽74歲，被其好友證實，宗利群告別式已經於18日舉行。

據大陸媒體報導，國家一級演員宗利群本月14日傳出於南戴河不幸去世，但家人未公開他辭世主因，據知他這幾年身體狀況不好，一度中風，朋友也透露宗利群先前被醫師診斷有腦梗塞的情況。本月18日，家人為宗利群在八寶山梅廳舉行告別式，從現場照看來，大廳掛上「深切懷念宗利群先生」，左右兩側更是掛有輓聯，寫上「光明磊落、乾坤坦蕩、高風亮節、海天納百川」，說明他給人的印象。

當天許多宗利群生前的好友、影迷等都到現場送他最後一程，現場人山人海，可見他生前人緣之好。宗利群出生在秦皇島撫寧區，家庭狀況一般，原本他一心想要從軍，初中畢業後就加入軍旅學校，在成為演員前已經獲得中校軍階。

後來，《女教員的報告》的劇組為了找適合的演員，就到軍中找適合演大俠的素人，導演一眼看中宗利群，認為他外型正氣凜然，又當過參謀長，宗利群本來不肯，但在導演勸說可以「正常發揮」就好，宗利群才決定放手嘗試，從此成為正式演員，多年前他接受專訪，慶幸當年的選擇，完全不後悔轉行當演員。