女星丫頭（詹子晴）日前參加賭王千金何超蓮的峇厘島婚禮並順便度假旅遊，近日已返回台灣，才誇當地的好天氣讓她的過敏沒有再度發作，豈料，昨(28)日丫頭透露在當地換錢時，遭到工作人員動手腳，回到飯店才發現金額不對，感嘆表示：「就當作是買了個教訓。」

丫頭昨（28日）在Youtube頻道透露出國第一天就出包，當時她與朋友們抵達峇厘島找到一家匯率較好的店家，一行人總共要兌換500元美金(印尼盾約800萬)，店家分成300、200元美金先後兌換，不過在換300元美金的時候，「他就是很像變魔術一樣，就是疊了好幾疊」，並請她先清點300萬。

然而，印尼盾清點需要花時間，丫頭雖有餘光瞄到店家手摸來摸去，但因太害怕被搶，當下沒有想到店家會不老實，他們點完確認金額正確之後，吃完晚餐就回到飯店點錢。豈料，她回飯店立刻再清點一次發現少了200萬印尼盾（約4192 元新台幣），她沒有證據可以證明是店家動的手腳，「但是只能說他們在那邊換來換去的時候呢，就把這200萬（印尼盾）給摸走了」。

最後，丫頭無奈表示「就當作是買了一個教訓」，另外她也提醒觀眾換錢時不要全部人一起點錢，「一個人點就好，另外一個人負責盯著他們看」，雖然發生意外插曲，但丫頭在旅遊過程中還是很開心，「因為飯店很漂亮，然後晚餐也很好吃，所以心情很好。」