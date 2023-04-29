34歲的太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）實力依舊，率領球隊闖過季後賽首輪，隨後又迎來天大好消息，杜蘭特透過個人媒體公司《Boardroom》宣布，已經與知名運動品牌Nike簽下終身約，加入了「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）以及現役湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的行列。

2007年杜蘭特與Nike展開合作關係，當時他仍效力超音速（雷霆前身），以新秀身分簽下長期合約，隨後幾年內陸續推出15款杜蘭特的簽名球鞋，和即將要發布的第16款球鞋。對於成為史上第3位與Nike簽下長期合約的籃球運動員，杜蘭特對此表示：「當我第一次與Nike簽約時，我壓根沒想到我們的合作會走多遠。」

根據《ESPN》消息，2014年同樣為運動品牌的Under Armour曾向杜蘭特提供超過10年、價值2.65億至2.85億美元的合約，一度有機會與前隊友柯瑞（Stephen Curry）成為UA招牌巨星，美媒《Bleacher Report》則指出，Nike隨後匹配了UA報價，成功留住杜蘭特。不過UA在2013年獨具慧眼，簽下尚未打出巨星風采的柯瑞，UA之後也靠著這位神奇小子的爆紅賺取不少收入。

Nike長期支持杜蘭特旗下基金會及慈善事業，一同為籃球基層盡心盡力，Nike全球運動行銷執行副總裁史魯瑟（John Slusher）表示，「杜蘭特一直是全世界最好的運動員之一，過去16年也是Nike團隊的重要成員，我們期待繼續合作下去，替下一代運動員服務。」