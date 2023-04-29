中國駐日本大使吳江浩28日在日本記者俱樂部發表演講，警告日本不要被綁上分裂中國的戰車，否則日本人民將被帶入火坑，更說所謂「台灣有事就是日本有事」既荒謬又危險。把純屬中國內政的事務與日本的安全保障扯在一起，邏輯不通、遺害無窮。

據中新網引述吳江浩強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係基礎之基礎，是不可逾越的紅線。台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題完全是中國內政，任何外部勢力無權干涉。不承諾放棄使用武力是對台獨分裂勢力的根本震懾。

吳江浩表示，有些國家一邊縱容支持台獨，一邊大談台海和平穩定，實質是要中國吞下國家主權遭分割，領土完整遭破壞，不會讓這種圖謀得逞。而鼓噪「台灣有事就是日本有事」既荒謬又危險。把純屬中國內政的事務與日本的安全保障扯在一起，邏輯不通，遺害無窮，「如果日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑。」

吳江浩指出，中方始終主張中日睦鄰友好、合作共贏，從未把日本當作對手，更沒有當作威脅甚至敵人，希望日方同樣如此。遺憾的是，日方公開將中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」，追隨配合個別國家反華遏華，渲染炒作「中國威脅」，加快擴充軍備步伐。如果日方一直基於這樣的認知定位和政策基調，中日關係的根基將受到實質性損害，中日關係的健康穩定發展將無從談起。

他說，應以紀念《中日和平友好條約》締結45周年為契機，重溫條約精神，遵守條約規定與義務，日方應從根本上樹立正確對華認知，把握戰略自主，判明時代大勢，真正以建設性的姿態，推動兩國關係穩定發展。