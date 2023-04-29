28日晚間巡迴至夏興社區宣導，由部立金門醫院急診室醫師吳俊穎主講腸病毒與結核病之防治方法。(于家麒攝)

金門縣衛生局為守護縣民健康，讓鄉親遠離各種傳染病之侵襲，自3月中起開始巡迴各村里舉辦衛教宣導活動，讓婆婆媽媽們掌握最新流行疫病的防範知識；昨(28)日晚間宣導列車巡迴至夏興社區，邀請部立金門醫院急診室醫師吳俊穎主講腸病毒與結核病之防治方法，對於衛生局深入村里的貼心宣導，鄉親們都大讚「揪感心」！

昨晚活動首先針對已進入流行期的腸病毒進行衛教宣導，吳俊穎醫師表示腸病毒在國內全年都有感染個案，但以4月到9月為流行期，主要傳染途徑為糞口、飛沫及接觸傳染，潛伏期為2至10天，在發病的前幾天即具有傳染力，發病後的一週內傳染力最強，患者大多是無症狀感染或只有類似一般感冒症狀，但家中有0至5歲的嬰幼兒因其抵抗力弱，較容易出現重症應特別注意，若發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力 、肌躍型抽搐、持續嘔吐 、呼吸急促、心跳加快等症狀，應立即送大醫院就醫。

在預防腸病毒方面，吳俊穎醫師細心的指導婆婆媽媽們，平時要養成家中孩童們正確勤洗手的好習慣，小朋友的玩具要常清消且不要讓他們放在口裡咬，平時也要多注意家裡的清潔與通風，抱小孩之前要先洗手，避免帶嬰幼兒到擁擠的公共場所，大人小孩都要注意衛生，一起預防腸病。

對於近日頗受正視的結核病，吳俊穎醫師也以簡報對現場鄉親們詳細說明。吳俊穎說，結核病就是以前俗稱的「肺癆」，根據疾管署統計，國內每年仍有約6千多人確診結核病，民眾若出現咳嗽2週、有痰、胸痛、體重減輕、食慾不振、發燒等疑似結核病症狀，應主動就醫，及早診斷與治療。

吳俊穎指出，結核病透過空氣與飛沫傳染，一般人受到結核菌感染後約有5％至10％的機會發病，當身體免疫力足夠，維持尚未發病的狀態稱為潛伏結核感染；潛伏結核感染沒有症狀，也不具傳染性，但在免疫力低下時，就可能發病成為結核病，並造成傳播。

吳俊穎呼籲民眾平時注意環境通風，保持健康生活型態，提升免疫力及落實衛生習慣與咳嗽禮節，假如檢驗發現為潛伏結核感染，應及早配合醫師建議，接受完整治療，防範未然。

衛生局表示，下鄉巡迴宣導列車將持續往前行駛，每場活動也會邀請不同領域的專業醫師，針對時下流行的各種傳染疾病進行衛教宣導，讓地區鄉親能掌握第一手防疫資訊，遠離疾病的威脅與侵襲，以守護鄉親的健康。