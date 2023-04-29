新北林口今早發生一起驚悚車禍，48歲陳姓女子今早駕車沿文化二路行駛，過路口準備左轉中山路時，疑似未禮讓直行車，結果撞上對向直行的車輛。(黃敬文翻攝)

新北林口今早發生一起驚悚車禍，48歲陳姓女子今早駕車沿文化二路行駛，過路口準備左轉中山路時，疑似未禮讓直行車，結果撞上對向直行的近千萬賓士吉普車，導致對方當場失控向前滑行，往前翻滾兩圈才停下，旁邊的機車騎士也被失控車輛波及，導致機車騎士左手骨折，詳細肇事原因仍有待釐清。

據了解，陳女在今日早上6時許獨自駕車，經文化二路準備左轉中山路時，疑似未注意對向來車，就直接開過路口，結果在對向內側車道直行、由22歲翁姓男子所駕駛的車輛閃避不及，撞上陳女座車後往前失控滑行，並翻滾了兩圈後才側躺在路邊。

另外當時在對向等紅燈待轉的33歲機車騎士女姓男子也被迎面而來的失控車輛波及，被砸飛在地造成左手骨折，陳女、翁男則皆為輕微擦挫傷，幸無生命危險，全數送往醫院急救。

林口警方獲報迅速趕抵現場，其中翁男酒測值被測出0.05毫克未超標，詳細肇事原因仍有待釐清。

新北市消防局第二大隊提醒，民眾遇到車禍時，應立即撥打110或119報案，提供正確的地點及詳述現場狀況，才能讓警方及消防救援能量迅速到位，並不可隨便搬動傷患，恐造成二度傷害，建議由消防人員給予適當救助、固定、急救與搬運後送醫較為安全。