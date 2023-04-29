5月備受矚目的「美國職棒(MLB)台灣日」藉由棒球運動拉近國際與台灣的距離，此次由長榮航空特別贊助，陽光正向的樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」也將受邀出席活動，消息一出，在台、美球迷間已引起高度迴響，賽事從美東開始延伸到美西，讓身在美國的民眾也能感受滿滿的台灣熱情。

長汎假期「美西經典賽9日」行程特別搭配長榮航空洛杉磯早班機，讓大家多賺一天寶貴時間，在儲備好體力後，帶領球迷們親身感受熱血沸騰的棒球文化。內容包含5月24日「天使隊」於主場對上「紅襪隊」，有機會一睹二刀流選手大谷翔平場上英姿。5月27日則在奧克蘭球場觀看衛冕軍「太空人隊」與美聯元老球隊之一「運動家隊」精采對決，除了熱血沸騰的比賽外，美西必遊的內華達山優勝美地國家公園、大峽谷西峽谷天空步道，並且安排入住賭城拉斯維加斯2晚，讓旅客享受賭城的燦爛時光。

長汎假期7-8月將加碼推出「前進北海道野球觀賞賽5日」由日本棒球達人帶路，前往台灣旅日球員王柏融所在的火腿鬥士隊全新主場ES CON FIELD HOKKAIDO觀賞日本職棒賽事，這座2023年3月全新開幕的複合式球場，不但是日本第一座開合式屋頂的球場，看臺區設計為結合多個露臺的特殊構成，提供不一樣的觀賽體驗。