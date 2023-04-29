國民黨「最美發言人」李明璇昨（28）日表示，最近一份民調顯示，如果由她挑戰高雄艱困選區前鎮小港，46%的民眾認為一定贏、31%的網友認為「有機會」，此結果讓自己認真考慮，要從高雄出發。對此，時事評論員「歷史哥」也拿出2012年國民黨翻轉該區的案例進行分析。

歷史哥28日在節目《線上面對面》提到，前鎮小港因為勞工集中，本來就不是非常好攻克的一個選區，國民黨過去只有前立法委員林國正在2012年攻破過。他提到，儘管林國正在高雄具有正面、讓人稱讚的形象，但主要是當時高雄市議員陳致中橫插一腳，才讓國民黨有機可趁。

至於陳致中對2012年立委選戰影響有多誇張，歷史哥提到，當時民進黨派出的前立法委員郭玟成拿了32.25%、當選的林國正也只有38.43%，然而陳致中得票率卻有26.64%，總計拿到48941票。他強調，「當時民進黨氣勢在南部是非常旺的，在這種情況下才勉強把綠地翻成藍天。」

歷史哥還指出，郭玟成當時還怒噴，「陳致中讓他氣死，我被國民黨打那麼久都沒倒，被阿中打一次就倒」，氣到七竅生煙。他認為，李明璇要挑戰該區不容易，不但陸戰基層要勤跑、長期耕耘，空戰也要學徐巧芯，「以空帶陸，空陸合一」，因為再怎麼傳統的地方，空戰都是可以打進去的。

針對歷史哥提到的林國正，為高雄市第9選區第8屆立委，該選區範圍主要為前鎮區、小港區，2019年1月11日選區調整，中選會裁撤該選區，該區地理範圍由第十屆立法委員選舉起實施的高雄市第八選舉區繼承，並增加旗津區、前鎮區8里。

另前總統陳水扁之子、現為民進黨籍高雄市議員陳致中，26日因洗錢案被判1年確定。陳致中若2024想要再挑戰高雄第八選區立委，恐要提前假釋才有可能參選。而民進黨目前立委初選結果，則是由現任立委賴瑞隆備戰2024。