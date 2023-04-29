▲恙蟲防治說明。（摘自衛福部疾管署官網／徐佑昇基隆傳真）

目前天氣趨暖，百花盛開，民眾趁假日出門踏青、登山。但有民眾回到家之後開始出現頭痛、發燒、起紅疹症狀，起初以為是一般的感冒不以為意，結果過了一周仍舊持續發燒，直到醫院看診，才告知民眾得到「恙蟲病」，幸好及時至醫院求診，否則恙蟲病嚴重可能致死。

基隆市衛生局表示，恙蟲病是經由帶有病原體之「恙蟎」叮咬而感染致病。恙蟎之動物宿主以鼠類為主，且恙蟎幼蟲會停留於草叢中伺機叮咬經過之動物或人類。通常在被叮咬的部位會形成「焦痂」（eschar），潛伏期通常為9至12天，伴隨有發燒、頭痛、出汗、結膜充血和淋巴腺發炎腫大等症狀；約發燒1周後，在軀幹會出現暗紅色的丘疹，並擴散至四肢，於數天後消失；若未經適當治療，致死率可高達60％。

根據衛福部疾管署公布的「恙蟲病防治工作手冊」指出，恙蟲病為亞洲臨太平洋區域，包含韓國、中國、日本、臺灣、菲律賓等常見的地方性流行傳染病，多數病例發生在東南亞、印尼、中國、日本、印度和澳大利亞北部的農村地區。恙蟲病為第四類法定傳染病，全年皆有恙蟲病病例發生，歷年通報數自4至5月開始呈現上升，6至7月達高峰，9至10月出現第二波流行，花東及離島地區病例數較多。

基隆市衛生局提醒，目前恙蟲病本身尚未有有效的疫苗，因此最直接的預防方式是避免被恙蟎附著叮咬，若至郊區、戶外活動或工作必須接觸草叢環境時，應做好個人防護措施，包括穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內。於衣物及皮膚裸露部位可使用政府主管機關核可含DEET、Picaridin或IR3535之防蚊藥劑，並依照標籤指示說明使用。而離開草叢環境後應儘速沐浴並更換全部衣物，避免恙蟎的附著和叮咬，作好保護措施即可減少感染的機會。