今嘉義縣警察局竹崎分局、警政署保安第七總隊皆派員上山加強巡邏、巡查，預期警戒措施會持續到5月1日過後。（竹崎分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

接燒神木恐嚇信 阿里山遊樂區今起全面警戒

林務局嘉義林區管理處昨28日接到署名「邵」姓民眾恐嚇信，揚言5月1日到阿里山森林遊樂區隨機殺人、割喉、投擲燃燒瓶火燒山林，嘉義林管處隨即報案，今嘉義縣警察局竹崎分局、警政署保安第七總隊皆派員上山加強巡邏、巡查，預期警戒措施會持續到5月1日過後。

今不少遊客要進入遊樂區，在大門口就會碰到員警攔檢、詢問，竹崎分局表示，接獲報案後立即成立專案小組，今起已加派警力在遊樂區巡邏，與保七等單位共組巡邏警力、提高見警率。另嘉義林管處副處長李定忠也說，遊客進入遊樂區除大門外，多半會經過兩個管制站，已要求工作站同仁、駐守保全在遊區內加強巡護，提高警覺。

經查，恐嚇信件內容與之前桃園、松山機場收到臉書屬名「邵O省」帳號發文要隨機殺人、放炸彈雷同，且都是境外IP，研判應為同一人，竹崎分局除說會再加強網路巡查，也會跟航警局、刑事局進行情諮整合，盡可能找出發出恐嚇信的民眾。