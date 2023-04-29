台北市長蔣萬安上任後，邀請資深媒體人蔡詩萍擔任台北市文化局長，引發議論。蔡詩萍今分享進入台北市政府四個月的感想，並提到他喜歡這份工作的原因除了同仁都很優秀外，另一原因是蔣萬安。蔡詩萍表示，從未見過蔣態度惡劣的指責誰，使得每一位主管都願意傾全力去完成任務，知無不言的向上溝通。

蔡詩萍今(29)日在臉書以「進入台北市政府四個月了」為題發文，坦言蠻適應也很喜歡這工作。蔡詩萍表示，他是歷經風霜、飽經世事的老傢伙了，適應能力當然沒話說，文化局的工作，雖然有些領域對他而言是初體驗，但只要以文化人的心態去理解，就能將心比心、設身處地的去對話，因此挑戰雖多，但他不以為苦。

蔡詩萍提到，最讓他喜歡這份工作的原因，除了同仁都很優秀、認真、誠心熱愛文化領域的事務外，另一原因是他有好長官「蔣萬安」。蔡詩萍近一步表示，儘管蔣萬安很年輕，但他認真、投入、學習力強，且修養極好，完全沒見過蔣怒目相視或態度惡劣的去指責別人，使得每一位主管都願意傾全力去完成任務，知無不言的向上溝通，「這是我四個月來，對市長最深刻的近身接觸感受」。

「台北之所以是首善之區，是多元之都，這是長期進化的結果」，蔡詩萍認為，一個包容度夠且願意傾聽的市長，角色非常關鍵。