臺北市政府警察局中山分局員警擔服巡邏勤務時，見一男子深夜行走於人行道左右搖晃，遂上前關心盤查，該男竟直接將手中之安非他命毒包吞入口中，員警立即將其壓制並取出毒包，全案依毒品危害防制條例帶返所偵辦。

中山分局長春路派出所巡邏員警於29日凌晨1時許巡經民生東路一段1巷口時，見一吳姓男子左右搖擺行走於人行道上，員警上前關心盤查時，吳男神情緊張、不知所云，經詢問是否攜帶違禁物品時，吳男趁隙從口袋内將裝有不明結晶體之夾鏈袋緊握在右手掌心內，警方見狀立即嚴厲訓斥其主動交付予警方。

未料吳男不願配合並轉身將該夾鏈袋吞於口中，員警唯恐該毒品夾鏈袋若在口中破裂將造成生命嚴重傷害且有煙滅持有毒品罪證之虞，立即將其壓制在地，吳男自知插翅難逃才吐出口中之毒包，經檢驗該不明結晶體確呈第二級毒品安非他命陽性反應，全案依毒品危害防制條例移送偵辦。

中山分局呼籲，毒品具有極高的成癮性，並伴隨強烈的戒斷症狀，勿因一時好奇嘗試毒品，以免悔恨終身，造成不可挽回的遺憾，珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。