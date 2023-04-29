好市多販售的「科克蘭冷凍三種綜合莓」昨（28）日被驗出A肝病毒，在台已售出超過1.7萬公斤，食安專家韋恩指出，近年國外發生多起A型肝炎感染事件，起因多是冷凍莓果，因為這類食物如果管理不衛生，就容易造成感染，「消費者能做的很有限，只能從上游管理。」

韋恩在臉書發文指出，近年來歐洲、美國、紐西蘭及澳洲發生多起A型肝炎感染事件，起因多是冷凍莓果，少數是生菜或芽菜；A肝病毒經過85度、60秒加熱就會不活化，因此這類生食如果生產管理不衛生、水源遭汙染或採摘的人手上不乾淨，就容易造成感染。

另外，即使是有機的莓果也曾造成A型肝炎感染，「所以不是有機就一切安全」；至於該如何避免感染？韋恩直言，消費者能做的很有限，只能從上游管理。

韋恩表示，A型肝炎致死率雖不高，但是會造成長達數個月的病症如嘔吐、腹瀉、噁心、發燒、黃疸，所以仍不能掉以輕心。食藥署也提醒消費者自我監測60天，如出現不舒服症狀應儘速就醫。