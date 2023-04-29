台灣高齡化時程根據國家發展委員會統計來看，1993年已進入高齡化社會，2008年轉為高齡社會，預估將於2025年邁入超高齡社會，老年人口比率持續增加中。有鑑於此，台灣房屋超前部屬，於新竹關西以永續概念打造台灣首座「亞洲健康智慧園區」，結合環境、溫泉、餐飲、醫學及護理等五合一的健康地產，落實ESG為台灣長者策劃環境永續的樂齡生活。

台灣房屋ESG+超前部屬，首先在新竹沙湖壢成立「漣漪書屋」，民眾只要帶一本書就可以換到一份飲料和點心，離開時還可以再帶一本書回家。台灣房屋集團總裁彭培業表示，台灣房屋打造「漣漪書屋」是從健康出發，服務為根本，從植樹造林到健康農場打造漣漪書屋，目的在於希望做成善的循環。

台灣房屋在新竹沙湖壢興建「漣漪書屋」，目的在於希望做成善的循環。(中時新聞網攝)

他指出，比鄰在旁的水庫，提供了書本的交換，讓書本去旅行，畢竟植樹要腹地廣大的土地，種樹的數量會減緩，少砍一棵樹就等於一加一大於二。希望透過如此清幽的良好環境及親民的閱讀方式，讓閱讀習慣如同「漣漪」般無限擴張，一同感受親近自然及沉浸書卷的美好。

除此之外，台灣房屋不只在湖光山色的秘境中實踐環境永續，甚至打造全台首座「亞洲健康智慧園區」。總裁彭培業認為，好的健康宅必須擁抱綠地、環境與自然，因此在疫情覺醒下，於6千坪建地上規劃出3600坪的綠地，以服務高齡長輩為初衷，興建醫學門診、護理中心、溫泉中心、餐飲中心及復健中心，期許他們能夠獲得更好的照顧及補養。

台灣房屋集團總裁彭培業認為，好的健康宅必須擁抱綠地。(中時新聞網攝)

總裁彭培業指出，ESG的S是與人的關係，因此興建了「亞洲健康智慧園區」；G就是公司治理，房仲業是訊息產業，而台灣房地產走向第五代，第五代意指健康宅，所以打造以上提及的5大中心，讓長輩獲得尊嚴及尊榮，期許高齡化能夠華麗轉身。

其中，溫泉中心特別採用採用紅檜、黃檜、肖楠、香杉、福杉、櫸木打造不同氛圍，並結合飯店服務、長照專業及精準醫療等需求，使這裡符合世界級健康居住環境。

台灣即將邁入超高齡社會，健康需求將以健康為主，有長壽之鄉美名的新竹關西，除了適合退休生活，也是下一代與環境永續共存的好所在。