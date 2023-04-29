高市府觀光局特別為遊客設計「鹽埕區吃喝玩樂全攻略」，期待各地旅客可以到鹽埕區品嘗當地美食、參訪旅遊景點。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府觀光局特別為遊客設計「鹽埕區吃喝玩樂全攻略」，期待各地旅客可以到鹽埕區品嘗當地美食、參訪旅遊景點。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府觀光局特別為遊客設計「鹽埕區吃喝玩樂全攻略」，期待各地旅客可以到鹽埕區品嘗當地美食、參訪旅遊景點。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

隨著疫情解封，各地國門開放，國內外到高雄旅遊的民眾愈來愈多，而「特色美食」及「自然風光」是遊客疫後旅遊的新趨勢，因此，高市府觀光局特別為遊客設計「鹽埕區吃喝玩樂全攻略」，期待各地旅客可以到鹽埕區品嘗當地美食、參訪旅遊景點。

高市府觀光局表示，講到鹽埕就想到在地美食，2022年米其林首度將高雄納入評鑑，鹽埕老店「北港蔡三代筒仔米糕」、「鄭家切仔麵」、「鴨肉珍」即榮登必比登推介。另外還有懷舊復古的咖啡小店「小堤咖啡」、老宅翻新的咖啡店「銀座聚場」、「元咖驢派」、人氣名店「空腹蟲大酒店」、裝潢復古的麵包店賣著令人垂涎欲滴的西式甜點「三郎麵包」、「阿綿麻糬」，還有到鹽埕必吃的婆婆冰、香茗茶行、伴手禮首選巴堂蜂蜜蛋糕。

在滿足味蕾的享受後，遊客可以騎著腳踏車，穿梭鹽埕巷弄尋找藏身其中的樂趣，一路到駁二及棧貳庫欣賞美麗的無敵夕陽及夜景，絕對讓大家意猶未盡。近期棧二庫「棧貳沐居KW2 HOSTEL」以大人的秘密基地為空間發想概念，在歷史建築內賦予住宿的新意義，可以眺望高雄港海景沐光而眠，享受慢活步調。

觀光局長高閔琳表示，鹽埕區歷史底蘊極為深厚，融合山海河港城於一體，除蘊藏豐富人文資源，還有吃不完的美食，更獲選為交通部觀光局「台灣經典小鎮」之一。街景融合新舊建物，街坊巷弄間的各式青創小店，為歷經時光洗盡鉛華的鹽埕注入新活力。觀光局近年來也積極整合觀光資源，結合在地文史導覽，以「越在地，越國際」的角度，將鹽埕獨特的魅力，介紹給大小朋友。