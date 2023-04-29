陸委會批馬英九失態 蕭旭岑氣炸猛轟邱太三誤導：應辭職

前總統馬英九日前赴希臘參與德爾菲經濟論壇，質疑總統蔡英文至今未為「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」的違憲發言道歉，讓陸委會痛批「一再失態」且「順應中共的說詞」。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑反擊，維持兩岸關係穩定是國人的期望，只有回歸中華民國憲法，堅持兩岸不是兩國，才能堅定守護台灣。蔡政府無能，只會扯台灣人後腿，出賣台灣人利益。

蕭旭岑表示，馬前總統向國際發聲，表達多數台灣人希望兩岸回到過去有尊嚴，有和平的日子，陸委會與外交部卻變成瘋狗亂咬，外交部對馬前總統出訪擺爛，陸委會還惡意扭曲馬前總統談話，很顯然極不願意國際聽到馬前總統的發聲，「見笑轉生氣」。

蕭旭岑說，馬前總統在兩岸領導人會晤時，提出一中各表的九二共識，也公開表明不會表述到「兩個中國、一中一台或台灣獨立」，全文都還掛在陸委會網站上，陸委會居然可以信口開河，捏造事實，這樣的陸委會，還有存在的必要嗎？

蕭旭岑呼籲陸委會主委邱太三，既然透過新聞稿誤導國人，公開否定中華民國憲法的「一中就是中華民國」，走向蔡英文的「互不隸屬的兩國論」。既然是兩國關係，陸委會已無功能應該解散，邱主委也該即刻辭職，不要再尸位素餐，浪費納稅人的錢。