一名女網友平日嫌棄小姑嬌生慣養，小姑後來與男網友私奔，她原以為日子輕鬆了，沒想到小姑過沒多久哭著回家說被騙感情，原PO心疼之下，把近日參加婚禮的婚禮小物轉送給對方，希望對方沾喜氣，沒想到婚禮小物的鉛筆上寫著「人可以有很多夢，但結婚肯定是你的惡夢」，更讓對方崩潰。

該女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，丈夫與小姑相差13歲，小姑從小在婆家被寵慣，不但有公主病，工作也不穩定，日前在網路上認識男子，認識不到一個月就決定與對方結婚私奔，過沒多久哭著回家稱男方對每個女生都是同個套路，小姑還貸款給對方、花錢養對方，對方錢花完後就企圖趕小姑離開。

她把參加婚禮的婚禮小物轉送給離婚的小姑，沒想到婚禮小物的鉛筆上寫著「人可以有很多夢，但結婚肯定是你的惡夢」，更讓對方崩潰。（翻攝自臉書「毒姑九賤婆媳討論區」）

該女網友說，小姑被男方趕走，最後賭氣簽字離婚，搬回自己家，她近日去參加喜酒，拿到婚禮小物後想轉送給小姑沾沾喜氣，「畢竟…她離開家，我會更開心」，沒想到隔天丈夫說小姑在房間哭了整晚，婆婆也指責她欺負小姑，她後來才發現是婚禮小物的鉛筆上寫著「人可以有很多夢，但結婚肯定是你的惡夢」。

該女網友崩潰說「XXX（鉛筆公司）你為什麼那麼調皮，陰我！」其他網友留言「對不起，我看到後面，然後配圖，忍不住笑出來」、「噗！看到那隻筆…….笑翻我了」、「這婚禮小物是新人在跟你們求救啊」、「妳完了，小姑一輩子嫁不出去，妳老公就要養一輩子」。