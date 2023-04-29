路透社報導，尹錫悅對美國展開國是訪問紀念美韓同盟70週年，他在訪美第5天到哈佛大學甘迺迪政府學院（Kennedy School）發表演講時說，俄羅斯入侵烏克蘭違反國際法，侵犯烏克蘭人的權利。

根據同步翻譯，尹錫悅說：「我們必須證明這類企圖絕對無法成功，以遏止日後又有進一步企圖。」

現場有人問到韓國向烏克蘭提供致命武器援助的可能性時，尹錫悅說：「我們密切關注烏克蘭戰場局勢，將採取適當措施維護國際規範與國際法。現在我們密切監控局勢發展，正考慮各種不同選項。」

尹錫悅26日在白宮與美國總統拜登會面，在外界對北韓不斷擴增飛彈等軍武感到焦慮之際，美國允諾讓韓國更深入了解與北韓發生衝突時美方的核計畫。兩國還討論到烏克蘭局勢。

尹錫悅上週在動身前往美國前接受路透社訪問時說，如果烏克蘭平民遭受大規模攻擊，韓國可能會把提供的援助擴大到人道與經濟援助之外，這是他反對軍援烏克蘭的立場首度出現轉變。

今天在回答另一問題時，尹錫悅否認他與拜登達成的「華盛頓宣言」（Washington Declaration）意味他們接受北韓是擁核國家的觀點，還說他對把北韓擴武看作裁軍議題不以為然。

他說：「如果我們接受北韓有核武，南韓可能也必須擁有核武…然後就可導向裁軍發展，這非我們所樂見。」

尹錫悅說，華盛頓宣言要求韓國持續遵守禁止核子擴散條約（Nuclear Non-Proliferation Treaty），且不得發展自己的核武，韓國社會有輿論認為首爾應該取得核武，並擁有研發核武的技術能力，但這是涉及政治與經濟的複雜等式。

他說：「如果決定發展自己的武器，就必須放棄我們堅持的許多價值觀。民間認為必須自擁核武的意見，其實都沒考量到所有相關層面。」