Jacob deGrom has left tonight's game in the top of the 4th inning with apparent injury. #YANKSonYES pic.twitter.com/Gxkjj6Mkqs — YES Network (@YESNetwork) April 29, 2023

即便轉隊仍然無法擺脫傷勢纏身，曾奪下2座國聯賽揚獎的遊騎兵強投狄葛朗（Jacob deGrom），今（29）先發登板交手洋基，中途因傷被換下場，根據《CBS Sports》報導，遊騎兵教頭波奇（Bruce Bochy）賽後表示狄葛朗的右前臂有些緊繃，明天將會重新評估傷勢。

對方老大哥「法官」賈吉（Aaron Judge）不在家，狄葛朗前3局狠狠修理了洋基打線，只用了28球就讓對手9上9下，不過就在4局上投出保送，再被卡爾洪（Willie Calhoun）打出安打，遊騎兵教練團隨即喊出暫停觀察狄葛朗狀況，在投手丘討論了一段時間之後，決定還是讓狄葛朗提前下場休息。

據《YES Network》推特影片，遊騎兵投手教練麥達克斯（Greg Maddux）走下場與波奇交談，似乎說出了前臂（Forearm）一詞，隨後也證實狄葛朗該部位確實出現傷勢。過往狄葛朗是相當難操的投手，連續3個賽季至少吃下200局，贏得2次賽揚獎，甚至曾創下單季1.70誇張自責分率，因此被封為「地表最強投手」，但卻在2021年一次前臂出現緊繃狀況導致手肘受傷，狄葛朗從那時就與傷兵名單脫離不了關係。

本季狄葛朗以5年1.85億美元轉投遊騎兵，本月18日交手皇家也曾因左手腕痠痛提前退場，不過宰制能力依舊，本季30.1局中繳出2.67防禦率，拿下2勝0敗、飆出45次三振。但前臂緊繃的說法還是讓人非常擔憂，因為這是過往不少投手需要進行TJ手術前，最初的檢查結果。