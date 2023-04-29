位於古坑鄉棋盤村的療癒農園種羅漢松、落羽松，因為種松諧音台語「正常」。（周麗蘭攝）

李志琴致力使脊髓損傷者走出家門，順應行動受限的生活模式，農園只要騎電動車任何角落都到得了，開門、上鎖都有巧思。（周麗蘭攝）

李志琴自從摔傷癱瘓後，轉行種鳳梨迄今。（周麗蘭攝）

71歲李志琴在36歲擔任冷凍廠長前夕從屋頂摔下，頸椎以下全身癱瘓，因癱瘓的緣故，他改行養蠶、種柳丁、種鳳梨、種玉米、2016年開闢療癒農園。他有著可怕的毅力，雖手腳不再受他指揮，他有一套手腦並用作法，他出頭腦、別人出手，太太是他的第一雙手，現在有更多雙手，他們是因微罪被處以勞務役的受刑人。

「到明年我剛好做一半好人，一半壞人。」李志琴明年72歲，他36歲從屋頂跌落，癱瘓不便的人生一晃眼已36年。

李志琴從全身癱瘓像軟趴趴的嬰兒練習到能抬起屁股、設計吊床洗澡、開電動車下田務農；為了用手機他奮力喚醒麻痺的神經，現在滑手機、講Line不是問題，還能開瓦斯爐煮蛋、撈蛋。

位於古坑鄉棋盤村的療癒農園是李志琴一「嘴」打造，裡面種羅漢松、落羽松，種松諧音台語「正常」，一者自我解嘲兼，再者對受刑人機會教育：好手好腳就是本錢，頭腦不用跟失去手腳沒甚麼兩樣。

農園裡種玉米，他也有一套玉米哲學，「放在抽屜無用，種進土裡才能結穗，人要走出自怨自艾的象牙塔，有想法還要有行動，不要講講而已。」

擔任雲林縣脊髓損傷協會理事長多年，李志琴致力使脊髓損傷者走出家門，順應行動受限的生活模式，農園只要騎電動車任何角落都到得了，開門、上鎖都有巧思。

去年他打算成立庇護工場養蛋雞，但自動化設備一套要上百萬，他絞盡腦汁省錢，利用閒置的水果籃加以改造，只花幾千元！農園的雜草長得快，他又養了一群鵝吃草，鵝從哪裡來？自己孵！

是否懷念四肢健全的日子？李志琴說，懷念也沒有用，不可能的事情不要去期待，歡喜過一天，愁苦也過一天，要選什麼？

近來有名人因身體、心理疾病輕生，李志琴覺得要多與身障者在一起，會發現有些人比自己更難過、更不方便，這些人都還認真活著，如果只想著要死，在還沒該死之前就想著要死，死得也沒什麼意思。

李志琴每天6、7點起床，晚上9點上床睡，下午1點又上工，過得十分忙碌，「我是更不方便的身障者，如果沒有像我這麼嚴重的話還可以自己下田下去做。」他認為受刑人也一樣，生產多少沒關係，重要的是心情開朗，找到正常生活的方法和樂趣。