在當地時間28日在希臘雅典舉行的第八屆德爾菲經濟論壇上，經濟合作暨發展組織（OECD）秘書長、前澳洲財政部長馬蒂亞斯，科爾曼（Mathias Cormann）發出警告，如果西方與中國「脫鉤」，可能會「犯下一個代價高昂的錯誤」。

根據觀察者網引述科爾曼認為，儘管嘗試減少對華供應鏈依賴的舉措是明智的，但西方如果與中國全面「脫鉤」，將導致世界變得更加貧窮。他呼籲，西方應從新冠大流行與俄烏戰爭對全球供應鏈造成的影響中吸取教訓，告誡諸國在對華貿易上，不要良莠不分地全盤否定。

科爾曼說，應該避免代價高昂的「脫鉤」或去全球化，牢記開放的全球貿易和投資在生活水準和通膨下行壓力方面所帶來的重大好處。他也表示，「我們需要更有效率的全球合作，以確保可以擁有一個基於規則且運轉良好的全球貿易體系。」

而稍早3月17日，經合組織發佈最新一期經濟展望報告中，將2023年中國經濟增長預期從先前的4.6％上調至5.3％。