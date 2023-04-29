愛上一個人總會忍不住去想念對方，當這份感覺越來越濃烈時，有些人利用各種方法來暗示，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座思念暗戀對象時的表現方式，可透過一些行為舉止來觀察他們，其中金牛、巨蟹、處女、摩羯座的人會利用巧遇來表達想念。

1、製造巧遇

●代表星座：金牛座、巨蟹座、處女座、摩羯座

這些星座的人一向比較內向、被動，他們感情的表達方式也非常內斂，不輕易洩漏真實心意，因為深怕太主動會把對方給嚇跑，也怕明確的示愛後，會被對方拒絕，所以即便他們真的想念對方，也只會用迂迴的方式來呈現，製造和巧遇便是他們的方法之一，也許對方以為是心有靈犀的巧合，但殊不知這都是他們經過一番調查、守株待兔才換來的「巧遇」機會。

2、直接打電話、傳訊息

●代表星座：雙子座、天秤座、天蠍座、雙魚座

這些星座天生口才非常好，所以他們如果想對方了，或想追求心儀的對象時，最常用的方法就是直接打電話或是傳訊息給對方，來緩解自己對對方的思念之情。且在聊天時，他們的幽默感和好口才，總是能讓對方感到開心和自在，對他們印象更加分。

3、直接衝去和對方見面

●代表星座：牡羊座、獅子座、射手座、水瓶座

這些星座的人一向都是最直接的，一旦喜歡上了誰，總是很明顯的表現出來，一點也不吝嗇將自己的愛顯露在外。所以當他們想見對方時，自然也不會藏著這份想念，他們可能直接殺到對方家樓下，叫出來一起吃消夜；或是更直接地告訴對方「想你了」，千萬別被他們嚇到了，因他們認為解決這相思之苦的最好辦法就是見面。